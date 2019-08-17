Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов

В Роспотребнадзоре напомнили, какие права есть у авиапассажиров и что они могут требовать от перевозчиков в случае задержки рейсов. Соответствующие рекомендации размещены на сайте федеральной службы.

В документе уточняется, что задержкой является «перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) полете».

Роспотребнадзор напоминает, что при задержке пассажир имеет право на отказ от полета с возвратом стоимости авиабилета, даже если билет был «невозвратным». Авиапассажиры также могут потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда в случае вызванного задержкой опоздания на поезд или отмены уже оплаченных экскурсий. Претензия принимается в течение шести месяцев со дня задержки рейса, к ней требуется приложить копии документов с подтверждением понесенных убытков.

Авиапассажиры также имеют право потребовать взыскать с перевозчика штраф за просрочку доставки в пункт назначения в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости авиабилета.

В Роспотребнадзоре напомнили о правах пассажиров на получение ряда бесплатных услуг: хранение багажа, размещение в комнате матери и ребенка, обеспечение прохладительными напитками (при ожидании более двух часов) и горячим питанием (при ожидании более шести часов). В случае задержки на более чем восемь часов авиапассажиры должны быть доставлены в гостиницу для ожидания рейса, отмечается в документе.