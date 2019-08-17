Военный вертолет упал во Львовской области

Военный вертолет Ми-2 упал при взлете в Бродовском районе Львовской области Украины. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

16 августа на аэродроме Броды во время взлета вертолет Ми-2 упал на правый бок с высоты около 3–4 м. На борту находились два члена экипажа, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины инцидента выясняются, проводится проверка.

В конце мая в Ровенской области Украины разбился совершавший учебно-тренировочный полет вертолет Ми-8. На борту находились четыре человека, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации. Все они погибли.