В Совфеде предложили «особый подход» к ситуации с химзаводами в Крыму

В Совфеде предложили «особый подход» к ситуации с химзаводами в Крыму

Инициатива крымского депутата Госдумы Михаила Шеремета закрыть химические заводы на севере полуострова — важная тема для обсуждения, однако требующая «особого подхода». Об этом РБК сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Речь идет о предложении Шеремета постепенно прекратить работу всех химпредприятий на севере полуострова. Как он пояснил «РИА Новости», это необходимо даже несмотря на то, что заводы производят уникальную продукцию и являются градообразующими. Он предположил, что на территории можно разместить кластер работающих в сфер ВПК предприятий и таким образом компенсировать потерю рабочих мест.

Цеков в беседе с РБК отметил, что проблемы с заводами возникли из-за непоступления воды в регион по Северо-Крымскому каналу — шлюзы после событий 2014 года были закрыты со стороны Украины, власти республики несколько дней назад заявили о планах инициировать переговоры с Киевом по этому поводу.

Сенатор пояснил, что для разбавления отходов от этих предприятий необходимо большое количество воды. «При этом есть несколько моментов, которые нас удерживают от таких вещей [как закрытие заводов]: это градообразующие предприятия с редкой и конкурентной продукцией, где работают многие жители Крыма», — уточнил он и назвал масштаб проблемы федеральным, призвав к дискуссии по этому вопросу.

Во времена СССР на севере Крыма было построено несколько крупных химзаводов, включая завод «Титан», крымский содовый и бромный заводы.