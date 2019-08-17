СБУ сообщила о задержании сбежавшего от спецслужбы наркобарона Сильвера

Служба безопасности Украины (СБУ) вновь задержала сбежавшего из-под стражи Амоса Дов Сильвера — гражданина США и Израиля, владельца онлайн-сети по продаже марихуаны и других наркотиков с ежемесячной выручкой в несколько миллионов долларов. Об этом говорится на сайте СБУ.

Дов Сильвера задержали в одной из областей Украины и вновь планируют экстрадировать в Израиль. В сообщении отмечается, что при содействии государственного бюро расследований также были задержаны трое сотрудников СБУ, которые помогли ему сбежать из киевского аэропорта Борисполь.

СБУ сообщила о побеге подозреваемого 16 августа. Как именно ему удалось это сделать, не уточнялось. Дов Сильвер был арестован в Киеве весной 2019 года по требованию Израиля. По данным Jerusalem Post, мужчина несколько лет назад основал действующую в Telegram сеть по продаже наркотиков, которая ежемесячно приносила $16,9 млн.