В школе заявили об отсутствии жалоб на обвиненного в растлении педагога

В школе заявили об отсутствии жалоб на обвиненного в растлении педагога

Директор центра образования № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский подтвердил РБК, что Александр Кузнецов, которого бывшие ученицы обвинили в растлении девочек-подростков, преподавал в школе в 90-х годах. Тем не менее жалоб на него на предмет неподобающих действий не поступало, отметил директор.

«Он работал у нас в середине 90-х годов, расстались мы с ним в 1998 году. Системно опаздывал на работу, были сложности с выполнением программы. У него не хватало вечно времени, был необязательным человеком. Профнепригодность, выражаясь бытовым языком. Он не вписывался в профессиональные требования», — сообщил Рачевский.

По словам директора, руководство школы рассталось с Кузнецовым по обоюдному согласию после двух лет работы, с тех пор Рачевский его не видел.

«Про его ужасные действия мы узнали из Facebook вчера. Жалоб не поступало, обращений на этот счет не было», — рассказал директор.

Рачевский заявил, что выпускницы с фамилией Старкова за период с 1995 по 1997 год нет. «Среди выпускников такой девочки в нашей базе данных нет, возможно, она поменяла фамилию. Мы узнаем ее девичью фамилию и посмотрим вновь», — пообещал он.