МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве 17 августа

МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве 17 августа

В Москве в субботу, 17 августа, ожидается дождь с грозой, а также усиление ветра до 15 м/с, сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета.

В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать дистанцию и быть внимательными на дорогах, а пассажирам рекомендовали обходить шаткие конструкции и не укрываться от грозы под деревьями.

В связи с ухудшением погоды в Москве до 21:00 17 августа действует желтый уровень погодной опасности. На фоне предупреждений в столичных аэропортах были отменены и задержаны несколько десятков рейсов.