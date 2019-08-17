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Посадка А321 в поле ,   Сделано для агрегаторов 
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Пассажирка А321 сообщила о травле из-за видео после посадки в поле

Алла Гарковенко, пассажирка лайнера А321 «Уральских авиалиний», пожаловалась телеканалу «360» на травлю в соцсети Instagram и пригрозила судебными исками.

Причиной недовольства пользователей стали видео Гарковенко, которые она публиковала сразу после аварийной посадки в поле. Девушка, в частности, отрицательно высказалась об авиакомпании и пожаловалась, что находится «в каком-то поле» и испачкала руку. Помимо критики пользователей о Гарковенко выпустил материал британский таблоид Daily Mail, который назвал ее «неблагодарной».

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Девушка пояснила «360», что в момент записи видео находилась в стрессовом состоянии и делилась эмоциями, которые испытывала конкретно в тот момент. «Взяли столько материалов без моего разрешения, и те, кто передал их британским СМИ, наверняка получили за это деньги. Я намерена судиться», — пригрозила она.


Утром 15 августа следовавший в Симферополь самолет «Уральских авиалиний» Airbus 321 совершил вынужденную посадку после взлета из столичного аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей чаек. В результате никто из 226 пассажиров и еще нескольких членов экипажа не погиб. После инцидента президент Владимир Путин присвоил пилотам лайнера звания Героев России, остальные члены экипажа получили ордена Мужества.

Теги: авиапассажиры, травля, Посадка A321 в поле
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