Экс-глава МИД Франции предложил улучшить отношения с Россией раньше США

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, который занимал этот пост в 1997–2002 годах, в интервью газете Le Figaro призвал наладить отношения с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

Ведрин сделал такое заявление в контексте обсуждения визита президента Владимира Путина во Францию 19 августа, во время которого он проведет переговоры с коллегой Эмманюэлем Макроном. Дипломат положительно оценил эту встречу и пояснил, что плохие отношения с Москвой не соответствуют интересам Парижа.

По мнению Ведрина, Франции надо активизировать контакты с Россией, пока, не принимая во внимание интересы Европы, этого не сделал президент США Дональд Трамп, рассчитывающий избраться на второй срок. Экс-министр также напомнил о сформулированной Макроном цели: «связать Россию с Европой», чтобы избежать сближения Москвы с Китаем.

19 августа Путин посетит официальную резиденцию Макрона Форт Брегансон. Стороны, как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуацию на Украине, в Иране, Сирии и Ливии.