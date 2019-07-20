В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек

В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По его данным, еще 19 человек серьезно пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести. Агентство «Синьхуа» уточняет, что взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься, ударная волна от взрыва выбила стекла у прилегающих зданий.

В конце июня взрыв также прогремел в цеху биотехнологического предприятия в провинции Хэнань в центральной части страны. В результате пять человек скончались на месте, еще один погиб по пути в больницу.



