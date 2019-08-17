«Роскосмос» предложил способ маскировки космических аппаратов

«Роскосмос» запатентовал способ маскировки космических спутников от наблюдения оптическими средствами. Об этом пишет «РИА Новости».

Отмечается, что для целей укрытия и маскировки спутники будут покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет. Это позволит сократить видимость объекта на орбитах с высотой более 10-20 тыс. км.

Разработка маскировки для спутников может применяться также в военных целях, уточнил руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, сегодня со снимков в радиолокационном и оптическом диапазонах можно определить направления движения спутников.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что «Роскосмос» получил патент на спутник, который самоуничтожается в космосе. Создание технологии связано, в частности, с проблемой космического мусора. Предположительно, спутник сможет «испарится» в результате нагрева элементов.