В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ

В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные полиции.

По версии следствия, они отмыли деньги криминального происхождения на сумму порядка €130-140 млн. Предположительно, эти средства принадлежат российской ОПГ, но ее участников в Финляндии не привлекли к ответственности.

Как пишет Yle, полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. На счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. (€140 млн).

Сами граждане Эстонии отрицают свою вину. По их словам, данные средства предназначались для проекта строительства дорог в Карелии. Однако, по данным следствия, деньги принадлежат подставным российским компаниям.

В конце июля «Известия» писали, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Соответствующий законопроект Минфина призван устранить необоснованные блокировки счетов клиентов.