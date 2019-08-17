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В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза

Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик». Водитель наехал на мальчика, когда он выпал из вагона. Об этом сообщается на сайте СК по региону. 

Инцидент произошел вечером 16 августа. По предварительным данным, семейная пара с двумя детьми 3,5 и 5,5 лет гуляли по бульвару Героев Отечества в Саратове. Родители отправили детей кататься на «Паровозике», а сами ждали их на скамейке. 

Пятилетний ребенок во время движения стал перелезать из первого во второй вагон, но выпал из него. Водитель, не заметив этого, продолжил движение, наехав на ребенка колесами одного из вагонов. 

Как сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения области, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами. 

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил главам районных администраций совершать обходы общественных территорий с проверкой качества оказываемых услуг, пишет «Версия Саратов». По его словам, все пешеходные зоны города «должны быть сертифицированными и безопасными».   

В начале июля следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка на аттракционе «Автодром» в торговом центре Уссурийска. Тогда двухлетний мальчик травмировал указательный палец, который пришлось ампутировать.  

Теги: Саратов, аттракцион
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