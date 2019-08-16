Полиция объявила в розыск оставившую ребенка у входа в храм женщину

Полиция объявила в розыск оставившую ребенка у входа в храм женщину

Полиция Воронежа объявила в розыск женщину, оставившую у входа в храм новорожденного ребенка в сумке. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Младенца нашли в сумке 14 августа примерно в 06:30. Камеры видеонаблюдения зафиксировали изображение женщины, оставившей ребенка. На вид ей примерно 30–35 лет, она невысокого роста, волосы темные. На записи видно, как она ставит сумку у входа в кафедральный собор и уходит.

Видео: ГУ МВД по Воронежской области

«Ребенок жив, его здоровью ничто не угрожает. Пока полицейские ищут родственников мальчика, его передали в медицинское учреждение», — уточнила «РИА Воронеж» глава пресс-службы управления МВД Наталья Куликова.

В начале августа суд в Челябинской области приговорил к одному году колонии за причинение смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую новорожденного в деревянном ящике на обочине дороги. Женщина утверждала, что ребенок умер в утробе.