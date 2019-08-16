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Посадка А321 в поле ,  
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Посадивший на поле самолет пилот забрал на память початок кукурузы

Пилот Дамир Юсупов, посадивший пассажирский A321 с более чем 200 пассажирами в поле, на память забрал с собой сувенир с места аварии. Об этом рассказала его жена Наталья, пишет «Комсомольская правда».

«На память Дамир привез с того поля початок кукурузы. Он очень устал, но утром снова уехал на работу», — сказала Наталья.

В разговоре с РБК эксперты отмечали, что высокая кукуруза, покрывавшая поле, увеличила шансы лайнера на успешную посадку. Пилоты не стали выпускать шасси, и кукуруза вместе с мокрой землей смягчили скольжение самолета по полю. В результате экстренной посадки никто не погиб.

Общество
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus

15 августа, пассажирский самолет А321, совершавший рейс U6178 Москва — Симферополь, совершил жесткую посадку на кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. По предварительной информации, у самолета заглохли двигатели после столкновения со стаей птиц.

Теги: Посадка A321 в поле, жесткая посадка, кукуруза, Пилот
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