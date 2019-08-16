АвтоВАЗ опроверг сообщения об отзыве 11 тыс. автомобилей Lada Granta

В АвтоВАЗе опровергли отзыв более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены дефекта поворотника. Об этом сообщил РБК представитель компании.

В АвтоВАЗе заявили, что сообщения об отзыве автомобилей не соответствуют действительности. «Речь идет о сервисной кампании, когда во время очередного планового визита к дилеру клиентам будут проверены отдельные элементы и заменены бесплатно в случае необходимости. Бросать все и ехать к дилеру нет необходимости», — заявили РБК в АвтоВАЗе. В пресс-службе компании напомнили, что все объявления об отзывных кампаниях публикуются на сайте Росстандарта.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что представители трех официальных дилеров Lada заявили о предписании о замене поворотников на более 11 тыс. автомобилей Lada Granta.

В июле Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. стала самым доступным автомобилем в России. Объем продаж модели за пять месяцев 2019 года составил 52 373 автомобиля.