На Курском направлении произошел сбой в движении электричек

Ряд электричек Курского направления следуют с увеличенным интервалом из-за повреждения кабеля, который отвечает за автоматическое движение поездов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.

Для безопасности пассажиров на время восстановительных работ поезда будут снижать скорость при прохождении поврежденного участка.

«В настоящее время несколько электропоездов следуют с увеличенным интервалом. Возможны задержки в движении электропоездов, выполняющих диаметральные рейсы на другие направления МЖД», — сообщили в пресс-службе МЖД.

В конце июня был зафиксирован сбой на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Тогда было задержано 49 поездов, включая шесть «Сапсанов». Причиной сбоя стала кража более 1,5 тыс. м кабеля.