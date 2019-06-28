Причиной задержки поездов в районе Химок стала кража 1,5 км кабеля

Причиной сбоя на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги стала кража более 1,5 тыс. м кабеля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ОЖД.

По данным ОЖД, инцидент произошел минувшей ночью, в 02:40. В результате происшествия были задержаны 49 поездов, включая шесть «Сапсанов». Время задержки составляет от шести минут до двух с половиной часов. Движение пригородных поездов на участке Москва — Крюково было отменено.

В 05:40 с Ярославского вокзала было доставлено 1700 метров нового кабеля, допзапасы привезут со станции «Решетниково», передает ТАСС. Восстановительные работы начались в 06:00.

На участке запущены дополнительные автобусы по маршрутам Клин — Москва, Подсолнечная — Москва, также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково — Москва.