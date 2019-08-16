В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака

В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака

На складе Казанского молочного комбината произошла утечка аммиака, сообщает региональное управление МЧС России по Республике Татарстан.

Сообщение об утечке химиката поступило со склада готовой продукции комбината, расположенного по адресу ул. Арбузова, 7. Утечка паров химиката произошла из подводящего патрубка 50-литрового резервуара. Работники предприятия перекрыли вентиль и прекратили подачу аммиака.

Персонал молочного комбината эвакуировали, в зоне радиусом 50 м людей нет. На месте происшествия работают 16 человек и пять единиц техники, пожарные выставили водяную завесу.

Сейчас причина утечки выясняется, населению ничто не угрожает. По результатам химической разведки вокруг здания превышения предельно допустимого количества аммиака не выявили.