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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
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В Подмосковье задержали криминального авторитета Олега Черного

В Московской области задержали криминального авторитета Олега Чернова, известного по прозвищу Черный, а также двух членов его группировки по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

В ведомстве отметили, что в отношении 49-летнего Черного и его подельников в возрасте 28 и 29 лет возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). По версии правоохранительных органов, они угрожали физической расправой и порчей имущества двум предпринимателям, которые занимались продажей продуктов питания в поселке Полуденовка Талдомского района Подмосковья. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники вымогали денежные средства за «оказание криминального покровительства».

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В ходе обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли девять мобильных телефонов, пневматическую винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье «Беретта», пять стреляных гильз (калибр не указан), нож, планшеты и сим-карты. «Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В отношении Чернова и его сообщников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают их причастность к схожим эпизодам.

Теги: криминальный авторитет, вымогательство, Подмосковье
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