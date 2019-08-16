«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети

Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ. Сейчас работа сети восстановлена, сообщили в пресс-службе провайдера «РИА Новости».

Ранее жители некоторых регионов сообщили о сбоях в работе сервисов сети. По данным портала Downdetector, с 10:00 мск проблемы со связью отмечались у жителей Приморья, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краев, Иркутской области и Москвы. Большинство жалоб касалось проблем с доступом к интернету.

«К настоящему времени работа волоконно-оптической линии связи полностью восстановлена. Оказание услуг конечным пользователям восстановлено», — сказали в «Ростелекоме». По информации провайдера, в ходе несогласованных строительно-монтажных работ энергосетевая организация повредила магистральную волоконно-оптическую линию связи. Сбои произошли в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, также были перегружены магистральные каналы связи в направлении Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Устранить повреждение выехала аварийная бригада. В компании отметили необходимость согласования с ней строительно-монтажных работ.

«Несогласованные работы могут сказаться на тысячах абонентов услуг связи. Оператор связи имеет полное право взыскивать причиненные убытки», — отметили в «Ростелекоме».