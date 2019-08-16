Общество , 16 авг, 14:21
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Власти Пермского края объявили режим ЧС из-за дождей
В Пермском крае c 16 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Власти края называют причиной переувлажнение почв и повреждение посевов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.
Решение о введении режима ЧС было принято 15 августа. Из-за частых дождей пострадали посевы картофеля, пшеницы, овса и свеклы, следует из доклада министра сельского хозяйства Прикамья Оксаны Бредневой. До этого ввести режим ЧС предлагал губернатор Пермского края Максим Решетников.
13 августа в семи районах Пермского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим введен в Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском и Ординском районах.