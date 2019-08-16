Власти Пермского края объявили режим ЧС из-за дождей

В Пермском крае c 16 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Власти края называют причиной переувлажнение почв и повреждение посевов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.

Решение о введении режима ЧС было принято 15 августа. Из-за частых дождей пострадали посевы картофеля, пшеницы, овса и свеклы, следует из доклада министра сельского хозяйства Прикамья Оксаны Бредневой. До этого ввести режим ЧС предлагал губернатор Пермского края Максим Решетников.

13 августа в семи районах Пермского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим введен в Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском и Ординском районах.