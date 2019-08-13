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Доллар/Рубль ₽65 (+0,29%) прогноз ING к 30.09.19
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Общество ,  
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В шести районах Башкирии ввели режим ЧС

В шести районах Республики Башкирия по распоряжению правительства региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Распоряжение, подписанное врио главы республики Радием Хабировым, опубликовано на правовом портале Башкирии.

Режим ЧС объявлен на территории Стерлибашевского, Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского, Куюргазинского, Хайбулиннского районов. Он продлится до 29 августа. Минсельхоз региона и муниципальные администрации должны собрать информацию об ущербе от стихийного бедствия и направить ее в федеральное Министерство сельского хозяйства.

В конце июля режим ЧС из-за засухи был также введен на юге Челябинской области. 8 августа о режиме ЧС из-за гибели посевов объявили и в Забайкалье.

Теги: Башкирия, режим ЧС, засуха
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