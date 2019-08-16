Самарские власти сообщили о сокращениях в РКЦ «Прогресс»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» до конца года намерен сократить 315 сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В ведомстве указали, что уже получили соответствующее сообщение. Это уже не первая волна сокращений в РКЦ «Прогресс». С начала года с целью оптимизации штатной структуры из центра были уволены 126 человек.

Пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко перенаправил вопросы РБК в пресс-службу РКЦ «Прогресс».

РБК направил запрос в пресс-службу РКЦ «Прогресс».

В конце ноября 2017 года в отношении ряда менеджеров РКЦ «Прогресс», разрабатывающего ракеты-носители среднего класса, были заведены уголовные дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Их фигурантами стали в том числе главный инженер ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Сергей Тюлевин и глава управления финансов и внешнеэкономической деятельности РКЦ «Прогресс» Светлана Кириллина.