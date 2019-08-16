Два человека погибли при обрушении стены в промзоне в Ленобласти

Два человека погибли при обрушении стены в промзоне в Ленобласти

Стена здания обрушилась при демонтаже на промплощадке в Волхове в Ленобласти, сообщает 47news. В результате два человека погибли, рассказали РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве отметили, что тела погибших извлекли из-под завалов. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун добавил, что обрушение произошло на площадке предприятия «Пикалевская сода», передает 47news.

При этом в петербургском филиале предприятия порталу сообщили, что им не поступал сигнал об обрушении в Волхове. В ГУ МЧС по Ленинградской области отметили, что информация о происшествии поступила в 11:32.