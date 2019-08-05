В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия

В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия

В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о разрушении бетонной плиты перекрытия в одноэтажном магазине по адресу: улица Захаренко, 4, поступило в областное управление МЧС в 19:01 по местному времени (17:01 мск).

«Из помещения самостоятельно эвакуировались 29 человек. На месте работает наше подразделение. Площадь обрушения составила 20 кв. м», — сообщил Юрин.

Фото: vk.com, «Живем на Захаренко»

Обстоятельства и причины обрушения уточняются, добавил он.