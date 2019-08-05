Общество , 05 авг, 18:45
0
В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия
В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сообщение о разрушении бетонной плиты перекрытия в одноэтажном магазине по адресу: улица Захаренко, 4, поступило в областное управление МЧС в 19:01 по местному времени (17:01 мск).
«Из помещения самостоятельно эвакуировались 29 человек. На месте работает наше подразделение. Площадь обрушения составила 20 кв. м», — сообщил Юрин.
Обстоятельства и причины обрушения уточняются, добавил он.