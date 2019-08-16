Умер автор музыки к фильму «Вся королевская рать»

Роман Леденев (Фото: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского)

На 89-м году жизни скончался советский и российский композитор, народный артист России Роман Леденев. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Леденев был старейшим профессором кафедры сочинения Московской консерватории. Он являлся членом Союза композиторов, Союза кинематографистов и Международной академии творчества.

Леденев родился 4 декабря 1930 года. Он написал множество музыкальных произведений. Среди его сочинений — «Времена года для двух хоров и инструментального ансамбля, «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, «Русь — зеленая и белоснежная» для оркестра.

Его авторству также принадлежит музыка к фильмам «Вся королевская рать», «Ход конем», «Зной», «Крылья», «Странная женщина», «Атланты и кариатиды».