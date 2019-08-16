Президент Индонезии попросил парламент перенести столицу на Калимантан

Президент Индонезии Джоко Видода обратился к парламенту за официальным разрешением перенести столицу страны из Джакарты на остров Калимантан (Борнео). Об этом сообщает телеканал CNN Indonesia.

«Я прошу у вас разрешения перенести столицу на Калимантан», — сказал президент во время выступления перед одной из палат Национального консультативного конгресса (индонезийского парламента), посвященного 74-й годовщине независимости страны.

В конце апреля президент страны Джоко Видодо объявил о намерении перенести столицу из расположенной на острове Ява Джакарты в связи с проблемами перенаселения и постоянной угрозой потопов в расположенном в низменности городе. В августе власти страны объявили, что новая столица будет построена на острове Калимантан. Позднее Видодо совершил поездку по острову в поисках подходящего места. Ожидается, что конкретную провинцию уточнят позже.

Планируется, что Джакарта останется деловым, финансовым и торговым центром страны. Подобное разделение существует в Австралии (Канберра-Сидней), США (Вашингтон-Нью-Йорк) и Бразилии (Бразилиа — Сан Паулу). На первом этапе в столице намерены поселить 1,5 млн жителей, включая около 200 тыс. госслужащих и 25 тыс. полицейских и военнослужащих. Бюджет строительства новой столицы оценивался в $33 млрд, процесс переноса может занять более десяти лет.