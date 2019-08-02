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Verizon $62 (+12,4%) прогноз Citigroup к 31.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Власти Индонезии решили перенести столицу страны на Калимантан

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу страны из Джакарты на остров Калимантан, пишет The Jakarta Post со ссылкой на заявление министра планирования национального развития Бамбанга Броджонегоро.

Министр сообщил, что президент ранее совершил поездку по провинциям Калимантана для изучения возможных мест для новой столицы, после чего решил перенести ее в богатый ресурсами регион. Он добавил, что конкретную провинцию уточнят позже.

Группа Министерства планирования национального развития, которой поручили выбрать возможное местоположение, рекомендовала три провинции острова: Южный, Центральный и Восточный Калимантан. Они соответствуют необходимым требованиям к размещению, в том числе на них практически не случаются землетрясения и извержения вулканов.

В конце апреля президент Джоко Видодо объявил, что Джакарта перестанет быть столицей, а правительство продолжит разрабатывать план по ее переносу за пределы острова Ява. Видодо объяснил это необходимостью решения проблемы его перенаселения.

Администрация президента хочет сформировать столицу в новом городе по примеру, оставив Джакарту в качестве делового, торгового и финансового центра. Подобное разделение функций главных городов есть в ряде стран мира, например в США (Вашингтон — Нью-Йорк), в Австралии (Канберра — Сидней) и Бразилии (Бразилиа — Сан-Паулу). Во всех этих странах столица также была построена с нуля.

На первом этапе в новой столице планируется поселить 1,5 млн жителей, в том числе около 200 тыс. госслужащих и 25 тыс. полицейских и военнослужащих. Для строительства города правительству потребуется около $33 млрд.

Теги: Индонезия, Джакарта, столица
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