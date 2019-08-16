В Иркутской области два человека погибли при столкновении катера с пирсом

В Иркутской области два человека погибли при столкновении катера с пирсом

Два человека погибли при столкновении катера с пирсом в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

По факту происшедшего начата доследственная проверка. По данным управления, 15 августа около 23:00 по местному времени (18:00 мск) катер типа «Амур» столкнулся с бетонированным пирсом. Двое мужчин, находившихся в катере, скончались до прибытия врачей.

В Белом море 12 августа село на мель экскурсионное судно «Сапфир». На борту находились 121 пассажир и члены экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Позже в техническом отсеке теплохода была обнаружена течь.