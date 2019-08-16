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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Госдуме предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой штрафовать за выгул опасных собак без намордника. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения.

Аманлиев указал в письме, что закон о жестоком обращении с животными запрещает выгул опасных собак без поводка и намордника, однако наказание за нарушение этого запрета до сих пор не предусмотрено.

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Власти утвердили список потенциально опасных собак

В связи с этим он предложил ввести за это штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., административный арест на срок от пяти до десяти дней либо обязательные работы до 30 часов.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном отношении с животными». Согласно документу, запрещается выгуливать потенциально опасные породы собак без намордника и ошейника. По закону, гулять с собаками необходимо на специальных площадках. При этом хозяева обязаны убирать отходы питомцев в местах общего пользования.

В конце июля текущего года правительство утвердило список потенциально опасных собак, в который попали 12 пород.

Теги: Госдума, собаки, намордник, поводок, штраф
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