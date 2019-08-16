SANA сообщило о ракетном ударе по Сирии с территории Ливана

SANA сообщило о ракетном ударе по Сирии с территории Ливана

Сирийские ПВО в ночь на 16 августа успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, пишут Reuters и госагентство SANA со ссылкой на источник среди местных военных.

По информации собеседников агентств, ракета, запущенная с северных территорий Ливана, была уничтожена в воздухе.

Reuters отмечает, что представитель армии обороны Израиля отказалась комментировать ракетный удар, однако в последние годы страна неоднократно признавала, что наносила удары по целям внутри Сирии. Более того, некоторые атаки, в которых Дамаск обвинял Израиль, были произведены из воздушного пространства Ливана.

В начале августа российское Минобороны сообщало, что сирийские боевики обстреляли населенный пункт Кардаха, где находится родина семьи президента Сирии Башара Асада. В результате погиб один мирный житель и еще трое получили ранения.