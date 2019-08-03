В Сирии боевики обстреляли родное селение семьи президента Асада

Боевики обстреляли населенный пункт Кардаха в сирийской провинции Латакия, сообщается на странице Минобороны России в Facebook по итогам брифинга Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

С 00:00 2 августа в Сирии вступил в силу режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб. В ведомстве отметили, что на следующий день в 06:55 мск в нарушение режима боевики обстреляли населенный пункт. В результате погиб один мирный житель и еще трое получили ранения.

По данным Минобороны, в Кардахе зафиксировали 12 разрывов. Добавляется, что обстрел производился из реактивной системы залпового огня из района Джебель-Шахбо в Идлибе.

В министерстве отметили, что населенный пункт известен как родина семьи президента Сирии Башара Асада и находится в 14 км от российской авиабазы Хмеймим.