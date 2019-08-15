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Шесть человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Чечне

Шесть человек погибли и еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Чечне. Об этом сообщили РБК в управлении ГИБДД МВД по республике.

По данным ведомства, ДТП произошло в 17:50 на федеральной трассе «Кавказ», неподалеку от поста при въезде в Грозный. «Столкнулись автомобили марок Chevrolet и LADA Granta. Шесть человек погибли. Пострадал один, его госпитализировали», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия и личности его участников устанавливаются. «Водителем одной из машин был житель Северной Осетии, второй — Краснодарского края», — добавили в ГИБДД.

В среду, 14 августа, при столкновении трех автомобилей в Тосненском районе Ленинградской области погибла женщина, госпитализированы были еще два человека. Женщина-водитель Skoda Kodiaq выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai и врезалась в Peugeot Expert.

Теги: ДТП, Чечня, погибшие, новости РБК
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