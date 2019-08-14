При столкновении трех автомобилей в Ленинградской области погибла женщина

При столкновении трех автомобилей в Тосненском районе Ленинградской области погибла женщина, госпитализированы два человека. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около 9:30 мск в районе 636-го км трассы М10 «Россия». Около населенного пункта Ушаки столкнулись Hyundai, Peugeot Expert и Skoda Kodiaq.

Женщина-водитель Skoda Kodiaq, двигавшейся в направлении Москвы, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai и врезалась в Peugeot Expert. 67-летняя пассажирка Skoda погибла при оказании медицинской помощи, 9-летний мальчик и женщина-водитель автомобиля были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Пассажиры других транспортных средств от госпитализации отказались. По факту ДТП проводится проверка.

После аварии на трассе были перекрыты две полосы в направлении Петербурга, полицией было введено реверсное движение. Позднее движение полностью восстановлено.