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X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+73,48%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Отравление Скрипалей ,  
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Посольство России не поверило сообщению о новом пострадавшем от «Новичка»

Заявление Скотленд-Ярда о еще одном полицейском, пострадавшем при отравлении «Новичком» в Солсбери, не вызывает доверия. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства России в Лондоне.

«Непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно спустя полтора года. Упоминается о некоем «ином методе» обнаружения следов воздействия нервно-паралитического вещества, который почему-то был применен лишь сейчас», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с учетом всех нестыковок в заявлениях Лондона информация о новом отравлении не вызывает никакого доверия. «Рассматриваем ее как попытку подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные политические установки», — уточнил сотрудник дипмиссии.

Общество
Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском

Ранее стало известно, что в крови четвертого человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, были обнаружены следы нервно-паралитического яда «Новичок». Этим веществом в 2018 году был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Первым из-за покушения на Скрипаля в 2018 году пострадал сержант Ник Бейли, которого госпитализировали с признаками отравления после работы на месте преступления.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в Солсбери в марте 2018 года. По версии властей Великобритании, экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон утверждает, что к инциденту может быть причастна Москва, однако власти России отвергают обвинения.

Теги: Посольство России в Великобритании, Сергей Скрипаль, новичок
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