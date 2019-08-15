Посольство России не поверило сообщению о новом пострадавшем от «Новичка»

Посольство России не поверило сообщению о новом пострадавшем от «Новичка»

Заявление Скотленд-Ярда о еще одном полицейском, пострадавшем при отравлении «Новичком» в Солсбери, не вызывает доверия. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства России в Лондоне.

«Непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно спустя полтора года. Упоминается о некоем «ином методе» обнаружения следов воздействия нервно-паралитического вещества, который почему-то был применен лишь сейчас», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с учетом всех нестыковок в заявлениях Лондона информация о новом отравлении не вызывает никакого доверия. «Рассматриваем ее как попытку подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные политические установки», — уточнил сотрудник дипмиссии.

Ранее стало известно, что в крови четвертого человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, были обнаружены следы нервно-паралитического яда «Новичок». Этим веществом в 2018 году был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Первым из-за покушения на Скрипаля в 2018 году пострадал сержант Ник Бейли, которого госпитализировали с признаками отравления после работы на месте преступления.