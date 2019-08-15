В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter

Вакансия снайпера ОМОНа Росгвардии с зарплатой до 60 тыс. руб., размещенную на сайте HeadHunter, является фейком, сообщил РБК представитель службы Валерий Грибакин.

Он подтвердил, что Росгвардия регулярно пользуется сервисом HeadHunter для размещения вакансий. «Мы пользуемся этим ресурсом, размещаем там какие-то вакансии. Объявляем конкурс на кадровых работников и юристов. Речь идет о том, что фейком является только этот случай», — заявил он.

«В данном вопросе будет разбираться наше территориальное подразделение по Москве», — заявили РБК в Росгвардии.

Фото: hh.ru

На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа». Сейчас вакансия полицейского-снайпера удалена и находится в архиве (с формулировкой «работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию»). Она была размещена с аккаунта «ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве», в котором более 715 активных вакансий. Этот аккаунт начал проявлять активность с 28 июля, когда в Москве активизировались протесты оппозиции. Большинство вакансий размещены в нем 28 июля, 8,12 и 14 августа.