Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

Полицейские задержали мужчину, который забаррикадировался с оружием в подмосковных Котельниках в продуктовом магазине и открыл стрельбу. Об этом сообщает с места событий корреспондент «РИА Новости».

Правоохранительные органы несколько часов вели переговоры с мужчиной. Изначально сообщалось, что он открыл стрельбу произошла в парикмахерской.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка. Об этом же сообщил и корреспондент «РИА Новости». «Мы предоставили ему коньяк, как он и просил. Теперь ждем», — сказал ему представитель полиции. Когда полицейские исполнили требование мужчины, он сдался.

«Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. В пресс-службе не смогли ни подтвердить ни опровергнуть информацию о том, что в ходе переговоров с мужчиной ему была передана бутылка коньяка. «Такой информации у нас нет», — добавили в пресс-службе.

Парикмахерскую в Котельниках мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, захватил сегодня днем. Как утверждали источники, причиной инцидента стала «любовная драма» с участием одной из работниц заведения. Когда нападавший сделал несколько выстрелов в потолок, посетители и работники парикмахерской покинули здание, и в результате происшествия никто не пострадал.