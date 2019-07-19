Путин заявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска

Путин заявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска

Саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как сообщалось ранее. Об этом президент России Владимир Путин сказал на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, передает ТАСС.

При этом другие события в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Челябинске. По словам президента, причиной проведения мероприятий в двух городах является рост числа участников.

«Мы сохраним предусмотренные на подготовку к этим мероприятиям федеральные деньги, которые пойдут на развитие города», — заверил Путин.

В Челябинске планируют построить новые дорожные развязки и провести ремонт аэродромного комплекса, уточнил глава области. «Важно, что останутся деньги, и мы направим их на развитие инфраструктуры», — добавил Текслер.

Ранее Челябинск в соответствии с указом президента России был определен местом проведения заседания Совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году. В 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году в Екатеринбурге.