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Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году

В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. Данные туда поступают из ЗАГСов.

Кроме того, еще одна россиянка старше 60 лет родила в том же году своего второго малыша.

Еще 258 младенцев родились у россиянок в возрасте от 50 до 60 лет. У женщин в этом возрасте первенцами стали 65 детей, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25. Еще 17 новорожденных в семьях женщин в возрасте от 50 до 59 лет стали пятыми по счету.

По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, которого цитирует агентство, такое действительно возможно. «[Это] исключительные случаи, если здоровье человека позволяет», — отметил эксперт.

Росстат также собрал статистику по несовершеннолетним матерям. Так, например, в прошлом году стали матерями четыре 12-летние девочки, а еще 34 малыша появились у 13-летних матерей. 14-летних матерей в России в 2018 году было 190. Есть в России и многодетные юные матери: пять 17-летних девушек в 2018 году родили уже по пятому ребенку.

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«У нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным — девочку выдают замуж [в таком возрасте]», — сказал Вишневский, комментируя эти данные. По его словам, иногда дети у несовершеннолетних матерей появляются из-за криминальных случаев.

В общей сложности в 2018 году в России родились 1,6 млн детей, из них 340 тыс. младенцев — у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке.

Теги: дети, Росстат, россиянки
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