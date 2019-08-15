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Росстат подсчитал родивших по пятому ребенку несовершеннолетних россиянок

В России пять 17-летних девушек родили по пятому ребенку в 2018 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве добавили, что в прошлом году четыре 12-летние девочки стали матерями, а 13-летние родили 34 ребенка. По данным Росстата, 190 14-летних девушек впервые стали матерями и еще четыре родили второго ребенка.

Директор Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский рассказал агентству, что в некоторых российских регионах это считается нормой. «У нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным — девочку выдают замуж [в таком возрасте]», — сказал он, добавив, что иногда бывают криминальные случаи.

Как отметил эксперт, все зависит от того, «в какой среде живет [человек], как родители относятся». «Вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить», — заявил он. По его словам, «нельзя также запретить сделать аборт», поскольку это вопрос, который должны решить семья и сама девушка.

Теги: Росстат, россиянки, дети
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