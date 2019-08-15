Военные США сообщили о взрыве в космосе ступени европейской ракеты

Служба контроля космического пространства США зафиксировала взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается на официальной странице 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США в Twitter. Это подразделение занимается обнаружением, идентификацией и отслеживанием искусственных объектов на околоземной орбите.

По данным подразделения, ступень ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 4 взорвалась на орбите 22 июля 2019 около 12:17 мск. Эскадрилья отслеживает семь обломков. К настоящему моменту не было обнаружено указаний на взрыв в результате столкновения с другим объектом. Также не уточняется, представляет ли опасность образовавшийся космический мусор.

Ракеты класса Ariane 4 использовались европейским космическим агентством для запусков до 2003 года.

В 2018 году ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 вывела на орбиту два спутника связи.