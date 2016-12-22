Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника связи

Фото: Arianespace

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 вывела на орбиту спутники связи SES-14 и Al Yah 3, несмотря на потерю связи с носителем. Об этом говорится в сообщении на сайте французской компании Arianespace.

Пуск ракеты состоялся 25 января с космодрома Куру во Французской Гвиане в 19:20 по местному времени (01:20 мск). После включения двигателя второй ступени станция слежения, расположенная в городе Натал в Бразилии, потеряла связь с ракетой. «Недостаток телеметрии продолжался всю оставшуюся часть полета. Впоследствии оба спутника отделились от ракеты и находятся на орбите. SES-14 и Al Yah 3 взаимодействуют с соответствующими центрами управления. Обе миссии продолжаются», — отмечается в сообщении Arianespace. Спутник SES-14 принадлежит Люксембургу, Al Yah 3 — Объединенным Арабским Эмиратам.

Ariane-5 — европейская тяжелая ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту. Разработка ракеты заняла 10 лет и потребовала вложений на $7 млрд. Длина ракеты достигает 52 м, диаметр — 5,4 м. Стартовая масса — 777 т.