Около аэропорта Пулково под Петербургом загорелся склад

В пригороде Санкт-Петербурга загорелось складское здание, площадь пожара достигает 1 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Пожар случился по адресу: Пулковское шоссе, 103. Это здание расположено менее чем в 5 км от аэропорта Пулково. Пожарным пока не удалось локализовать возгорание. Ранг пожара повышен до второго. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Издание «Невские новости» со ссылкой на источник сообщает, что горит цех ООО «Северная волна» — компании, занимающейся консервированием рыбы. На видеозаписи, которую опубликовал паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что от здания поднимается большой столб дыма.

Информации о пострадавших и о том, представляет ли дым от пожара угрозу для полетов, нет.

Накануне в Петербурге на Васильевском острове загорелся бизнес-центр «Ленинград». При пожаре у здания частично обрушилась кровля. Никто не пострадал.