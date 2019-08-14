В Петербурге при пожаре в бизнес-центре «Ленинград» обрушилась кровля

В Петербурге при пожаре в бизнес-центре «Ленинград» обрушилась кровля

Фото: spb_today / VK

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр, площадь пожара достигла 600 кв. м. Об этом РБК сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по городу Анна Изам.

«Сегодня в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение о пожаре в Санкт-Петербурге по адресу Малый Проспект Васильевского острова, дом 58. Первые спасательно-пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение шести минут», — рассказала она.

По ее словам, загорелась кровля четырехэтажного здания бизнес-центра. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти. «В настоящее время происходит горение чердака и кровли на общей площади 600 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли», — заявила Изам.

Она уточнила, что из здания были эвакуированы 550 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.