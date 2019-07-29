Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных

Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных

В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных. Об этом сообщает телеканал G1 со ссылкой на службу исполнения наказаний.

Восстание началось из-за стычки между заключенными. Среди погибших 16 человек обезглавили, остальные задохнулись в результате пожара в одном из блоков тюрьмы. Отмечается, что двоих охранников тюрьмы мятежники взяли в заложники, позже их отпустили.

Мятеж начался около 7:00 по местному времени и продлился несколько часов. Служба исполнения наказаний пока не выяснила, какие преступные группировки ответственны за случившееся, отмечает телеканал.

В конце мая в тюрьме бразильского штата Амазонас погибли 15 человек во время драки между заключенными. Тогда о побегах заключенных тогда не сообщалось.