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Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю годовщины освобождения Кореи. Текст послания опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Оба наших народа хранят воспоминания о подвигах солдат Красной армии и корейских патриотов, которые сражались вместе за то, чтобы освободить Корею от колониального ига», — говорится в нем.

Путин отметил конструктивные взаимоотношения между КНДР и Россией и выразил надежду, что реализация договоренностей, достигнутых на встрече во Владивостоке в апреле, поспособствует укреплению двустороннего сотрудничества.

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В свою очередь Ким Чен Ын в своем послании заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна будут развиваться в ряде областей, в том числе политике, экономике и культуре, передает центральный печатный орган Трудовой партии КНДР, газета «Нодон синмун».

Лидеры встретились во Владивостоке 25 апреля, лидер КНДР приехал в Россию по приглашению Москвы. Стороны обсудили вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова и отношениями с США.

День независимости Кореи ежегодно отмечается в Северной и Южной Корее 15 августа, в обеих странах это государственный праздник. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.

Теги: Ким Чен Ын, КНДР
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