Полиция Филадельфии сообщила о задержании устроившего стрельбу мужчины

Силовики задержали мужчину, открывшего стрельбу в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил представитель городской полиции сержант Эрик Грипп.

«Подозреваемый под стражей. Спецназ зачищает дом», — сказал он.

Стрельба произошла в районе Найс Таун на пересечении двух улиц. В результате пострадали шестеро полицейских. Раненых доставили в больницу, но потом выписали.

Телеканал NBC сообщал о задержании одного подозреваемого в причастности к стрельбе, но отметил, что идут поиски второго стрелка. Располагающийся неподалеку Темпльский университет в целях безопасности закрыл свой Центр медицинских наук.