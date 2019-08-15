В Филадельфии спецназ спас двоих полицейских во время штурма дома

Сотрудники подразделения спецназа США спасли из жилого дома в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) двоих полицейских, которые оказались в засаде с вооруженным стрелком. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

По данным агентства, мужчина все еще вооружен и находится в доме. При этом в департаменте полиции подтвердили, что полицейские, которые ранее получили ранения в результате стрельбы, находятся в стабильном состоянии, их жизням ничто не угрожает.

О стрельбе в Филадельфии стало известно 15 августа. Инцидент произошел на пересечении двух улиц в районе Найс Таун, который располагается в северной части города. Отмечалось, что вооруженный мужчина открыл стрельбу.

Как отмечал телеканал NBC, полицейским удалось задержать одного человека, подозреваемого в причастности к стрельбе. Поиск второго стрелка продолжается. По данным телеканала

ABC6, в результате стрельбы по меньшей мере ранения получили шестеро полицейских. В свою очередь представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп на своей странице в Twitter сообщил, что ранения разной степени тяжести получили пятеро полицейских, их здоровью ничто не угрожает. Грипп также призвал жителей избегать присутствия в данном районе.

В связи с инцидентом Темпльский университет (Temple University) в целях безопасности сообщил в своем Twitter о закрытии Центра медицинских наук, который принадлежит учебному заведению. Там также подтвердили, что главный кампус не пострадал.