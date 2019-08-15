Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье достигло 10

Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Московской области возросло до десяти человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«Пострадали десять человек, из них трое — дети. Они направлены в Центральную районную больницу. У всех ссадины, ушибы», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что остальных пассажиров самолета направили на автобусах в аэропорт Жуковский. В пресс-службе рассказали, что на место также прибыли грузовые автомобили, которые погрузят багаж и отправят его в аэропорт.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 23 пострадавших. Собеседник агентства добавил, что среди них — девять детей в возрасте от двух до девяти лет. По его словам, пострадавших госпитализировали в больницы Жуковского и Раменского.

Сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия и устанавливают причины произошедшего.