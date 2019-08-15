Появилось видео севшего на брюхо самолета в Подмосковье

У оставшегося без шасси лайнера «Уральских авиалиний» повреждено крыло. На борту находились более 230 человек

Видео: aerobryansk / VK

В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле.

На видеозаписи, которую выложил один из пассажиров самолета, видно, что самолет «Уральских авиалиний» лежит на траве. Рядом с ним находятся люди, которым удалось выбраться из салона.

Видео: artemiyplk / Twitter

На другой записи снято место происшествия уже после эвакуации. Десятки людей находятся возле лежащего на траве самолета, разыскивая свои вещи. Возле открытых дверей лайнера лежат развернутые спасательные трапы.

На фотографиях видно, что крыло лайнера повреждено.

По предварительной информации, на борту А321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все живы.

По последней информации, после вылета из Жуковского экипаж сообщил о проблемах с двигателями, которые появились из-за столкновения со стаей чаек. После этого было принято решение посадить самолет в поле.